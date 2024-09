Papa aos jovens: “A linguagem do amor pode transformar o vosso país”

"Sois a esperança do futuro!”, disse o Papa aos cerca de 20 mil jovens reunidos no estádio de Port Moresby, no seu último encontro, antes de sair para o aeroporto. Neste país único no mundo, com mais de 800 línguas e dialetos e uma elevada percentagem de jovens, Francisco valorizou esta diversidade e pediu às novas gerações para usarem estas linguagens, incluindo as digitais e tecnológicas, como “instrumento de unidade e não causa de divisão e confronto”.

A experiência de diversidade vivida pelos jovens da Papua-Nova Guiné deve favorecer a comunicação e o encontro, ajudar a crescer na beleza e na bondade e não “arruinar a vossa dignidade e liberdade, tornando-vos frágeis e vulneráveis e podendo até vir a escravizar-vos”.

Baseado em alguns testemunhos, em que os jovens partilharam dúvidas e preocupações, o Papa aconselhou coragem: "é importante que aprendamos uma língua comum, a linguagem do amor, que faz de nós uma só família.” E pediu-lhes para eliminar as divisões: “não vos fecheis no vosso grupo, saí ao encontro dos outros com amizade e, depois, sonhai juntos, caminhai juntos, construí juntos”.

A coragem de uma decisão firme pela linguagem do amor, passa por “dizer não ao torpor da droga e do álcool, dizer não ao vício da pornografia que me deixa triste e vazio; dizer não a todas as formas de violência!”. Deste modo, “transformareis o vosso País, porque o amor muda, faz crescer, abre caminhos de futuro”, garantiu o Santo Padre.

Francisco termina deste modo a sua visita à Papua-Nova Guiné. A partida para Dili está prevista para o final da manhã, em Port Moresby e a chegada a Dili pelas duas da tarde, hora local.