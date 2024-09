"Foi uma festa do povo". Representante do Vaticano em Timor-Leste satisfeito com receção ao Papa

O monsenhor Marco Sprizzi refere que a chegada do Papa a Timor-Leste foi "uma festa do povo".

À Renascença, o representante do Vaticano em Timor-Leste considera que a receção a Francisco "superou qualquer expectativa" e realça que foi completamente genuína.

"Tínhamos tudo planeado, mas uma maioria foi completamente espontânea", conta.

Monsenhor Marco Sprizzi indica que a receção "encheu o coração do Papa" e "ficará no coração dos timorenses".

O Papa Francisco entrou na cidade de Díli às 15h15 locais (7h15 em Lisboa) num carro aberto e recebido por milhares de fiéis que tentaram correr atrás do chefe de Estado do Vaticano.

Em contraste com as celebrações da independência, o representante do Vaticano diz que, na altura, o povo timorense ainda tinha "medo do futuro", contudo, agora, "a presença do Papa deu uma energia extraordinária para enfrentar o amanhã".

Renova a fé e profundidade que esperemos que se transforme em vida", conclui.