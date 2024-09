Empresa portuguesa constrói cadeira onde o Papa se vai sentar em Timor-Leste

O Papa Francisco chega esta segunda-feira a Timor-Leste, onde ficará até quarta-feira. É a primeira visita oficial de Sua Santidade ao país que foi colónia portuguesa.

Em Díli, a capital timorense, está um cadeirão desenhado e produzido por mais de 14 pessoas, ao longo de quase dois meses, por uma marca portuguesa, com sede em Rebordosa, Paredes, para uso exclusivo de Francisco.

À Renascença, o presidente da Antarte, Mário Rocha, fala de uma peça única, pensada ao detalhe e 100% portuguesa: “A estrutura é em madeira sustentável, o tecido, neste caso o principal, é em fibras naturais de algodão e linho, e feito em tear cá em Portugal."

A cadeira tem apenas duas cores - pérola e dourado - tonalidades que pretendem transmitir elegância, mas, ao mesmo tempo, simplicidade. Ainda assim, há um detalhe que sobressai: o logótipo.

“O logótipo do Vaticano, foi feito com impressora 3D, dourado cá. De certa forma, há aqui alguma ligação, alguma inspiração na cátedra de Roma, do Vaticano, mas não tem nada a ver com a cátedra de Roma, o design é muito mais atual, muito mais minimalista”, descreve Rocha.