🔴 Acompanhe em direto a cerimónia de boas-vindas ao Papa Francisco em Timor-Leste

Depois de ter sido recebido com vivas e cânticos em Timor-Leste, o Papa segue para uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.