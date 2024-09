Patriarca de Lisboa diz que Forças Armadas representam "a confiança num mundo melhor"

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, disse, este domingo, que as Forças Armadas representam "a confiança da humanidade de que o mundo pode ser melhor".

"As Forças Armadas assentam a sua existência e missão na possibilidade de um mundo justo, bom e livre", lembrou o bispo, que tem a tutela das Forças Armadas e da Segurança, na homília da missa que assinalou os 50 anos do Estado-Maior General das Forças Armadas.

"A sua razão de ser, a um nível profundo, brota da confiança da humanidade na real possibilidade do mundo ser melhor. Se nos resignássemos a um mundo decrépito, corrupto, assolado pela exploração do homem pelo homem, então desistiríamos das Forças Armadas", reforçou.

Na celebração que decorreu na Igreja da Memória, na zona da Ajuda, em Lisboa, D. Rui Valério não esqueceu os que perderam a vida em serviço, incluindo as últimas baixas na recente queda do helicóptero no Douro.

"Neste dia comemorativo, queremos prestar a nossa homenagem ao Estado-Maior General das Forças Armadas, a todos os que nele servem ou já serviram, particularmente os que partiram para a Pátria Celeste, e que têm na elevação dos Valores humanistas cristãos e dos padrões éticos a fonte da sua ação", afirmou.

Na celebração eucarísticas estiveram o Presidente da República, o ministro da Defesa e variadas altas patentes militares.