Papa “no fim do mundo” para quebrar as distâncias

“Irmãos e irmãs, vós que habitais esta grande ilha virada para o Oceano Pacífico, talvez algumas vezes tenhais pensado que estais numa terra distante, longínqua, situada nos confins do mundo. E talvez, por muitas outras razões, já vos tenhais sentido distantes”, disse o Papa na homilia. “O Senhor, no entanto quer hoje aproximar-se de vós, quebrar as distâncias, fazer-vos sentir que estais no centro do seu coração e que cada um de vós é importante para Ele”.

O abraço de Francisco ao povo deste arquipélago manifestou-se também no estilo da celebração a que presidiu, marcada pela diversidade cultural e colorida destas gentes.

Danças ritmadas com tambores, grupos tribais com adereços típicos de penas, plantas, colares e pinturas autóctones marcaram a celebração. Muitos destes autóctones participaram nas leituras e no ofertório.

Atenção especial mereceu a segunda leitura da missa, feita por uma mulher que, além de uma pena branca no alto da cabeça, juntou uma bandeira da sua terra, a ilha Bougainville, que, há anos, deseja tornar-se independente da Papua Nova Guiné - pretensão que tem originado sérios confrontos e, para os quais, o próprio Papa pediu uma rápida solução no seu primeiro discurso às autoridades.