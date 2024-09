Papa despede-se da Papua Nova Guiné e ruma a Timor Leste

O Papa Francisco dedicou à juventude o seu último discurso na Papua Nova Guiné.

No mesmo estádio onde celebrou missa, 20 mil jovens vão acolher o Papa em festa, nesta segunda-feira. O encontro prevê alguns testemunhos, com música e dança à mistura.

Depois do encontro com os mais novos, Francisco sai direto para o aeroporto e despede-se de Port Moresby. A partida do avião está prevista para as 11h40, hora local, ou seja, às 2h40 da madrugada em Portugal.