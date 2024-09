Papa despede-se da Papua e ruma a Timor Leste

O Papa Francisco dedica à juventude o seu último discurso na Papua Nova Guiné

No mesmo estádio onde ontem celebrou missa, 20 mil jovens acolhem o Papa em festa, nesta segunda feira. O encontro prevê alguns testemunhos, com música e dança à mistura.

Depois do encontro com os mais novos, Francisco sai direto para o aeroporto e despede-se de Port Moresby. A partida do avião está prevista para as 11h40, hora local, ou seja, às 2h40 da madrugada em Portugal.

O voo da AIR NIUGUINI, com a duração de três horas e meia, deverá aterrar em Dili pelas duas da tarde locais.

Entre os vaticanistas que acompanham o Papa nesta viagem, o dossier de Timor Leste suscita grande interesse, pelo papel determinante da igreja em todo o processo de independência do país e também por ser o país mais percentagem de católicos no mundo, quase 98% de fiéis.

Um dos objectivos desta visita será, certamente, reforçar a identidade cristã dos timorenses, tal como sugere o mote escolhido: “Que a vossa fé seja a vossa cultura."

O primeiro discurso de Francisco em terras timorenses será no palácio presidencial, pelas seis da tarde em Dili, 11h00 em Portugal.