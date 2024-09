​Papa contrapõe as maravilhas da natureza à feitiçaria e outros males

A frase “Welcome Pope Francis”, a boiar nas águas do oceano, era bem visível da janela do avião militar que levou o Papa até Vanimo. Esta pequena cidade, com apenas 11 mil habitantes, recebeu a visita de Francisco com profundo orgulho.



Conhecida pelas suas praias pitorescas e barreias corais, Vanimo é também famosa pelas tradições indígenas e florestas tropicais, consideradas das mais belas do mundo. Mas a maioria da população vive com dificuldades, sem água corrente nem eletricidade e Francisco, não só decidiu ir ao encontro dos fiéis, como lhes levou, a bordo do avião, uma tonelada de medicamentos, roupas, brinquedos e outros materiais considerados necessários.

“A sua visita é um símbolo de paz num mundo marcado por conflitos e guerras, violência, sobretudo de género, desigualdade, violência ligada à feitiçaria, alterações climáticas e crimes de ordem pública”, disse o bispo local, na saudação inicial.

Monsenhor Francis Meli agradeceu os esforços do Papa para promover a esperança, a unidade, a paz e o amor, denunciando a violência e todas as acções que causam dano à família”.

Ficamos de boca aberta perante tanta beleza

"Aqui, sois especialistas em beleza, porque estais rodeados por ela!”, disse Francisco. “Viveis numa terra magnífica, rica duma grande variedade de plantas e aves, na qual se fica de boca aberta perante as cores, os sons e os perfumes, e o espetáculo grandioso de uma natureza a explodir de vida, evocando a imagem do Éden!”

O Papa considerou, no entanto, que esta riqueza deve ser um instrumento e unidade e harmonia com Deus e com os irmãos, “respeitando a casa comum e cuidando reciprocamente uns dos outros”.

Conhecedor da realidade onde o álcool, a droga, a feitiçaria e a superstição afetam gravemente a população, o Papa ouviu vários testemunhos e pediu um esforço para sarar rivalidades e vencer divisões, pessoais, familiares e tribais. É preciso “expulsar do coração das pessoas o medo, a superstição e a magia, acabar com comportamentos destrutivos como a violência, a infidelidade, a exploração, o consumo de álcool e de drogas: males que, também aqui, aprisionam e tornam infelizes tantos irmãos e irmãs”, afirmou.

Lembrem-se sempre que “o amor é mais forte do que tudo isto e a sua beleza pode curar o mundo”,

A concórdia é mais importante do que este “paraíso”

Francisco recordou que muitos turistas, depois de visitarem estas ilhas, regressam a casa dizendo que viram o paraíso. “Referem-se geralmente às atrações paisagísticas e ambientais que apreciaram. Mas nós sabemos que aqui o maior tesouro não é esse. Há um outro, mais belo e fascinante, que se encontra nos vossos corações e se manifesta na caridade com que vos amais."

Para o Papa, esta terra "não é famosa só pela sua variedade de flora e fauna, pelas suas praias encantadoras e pelo seu mar límpido, mas sobretudo pela boa gente que aqui se encontra”.

No final, Francisco ofereceu a Rosa de Ouro a Nossa Senhora da Conceição e, perante uma Imagem colocada no palanque onde decorreu o encontro, o bispo Meli consagrou-Lhe toda diocese.

Ainda em Vanimo, o Papa teve um encontro privado com alguns missionários argentinos que vivem nesta região.