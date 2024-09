"Não posso ir a Roma mas ele veio juntar-nos a todos". Francisco atravessou o mundo ao encontro das periferias

Dois missionários e uma religiosa encaram, com gratidão e esperança, a presença do Papa na Papua Nova Guiné. Em declarações à Renascença, enquanto aguardam a chegada de Francisco ao Santuário de Maria Imaculada, sentem-se honrados e confortados com a decisão do Sucessor de Pedro atravessar o mundo ao encontro das periferias.

“A nossa esperança é que esta visita ajude a reforçar a unidade entre nós e a nossa identidade”, diz o padre carmelita Paul Sireh. "Estamos impressionados com a visita do Santo Padre, por ter vindo a esta periferia e ter pensado em nós”. Natural da Papua Nova Guiné, o sacerdote reconhece que a grande diversidade do seu arquipélago, com mais de 865 culturas diferentes pode parecer uma coisa complicada, “mas o Espírito de Deus ajuda-nos a reforçar a nossa relação, sem perder a identidade polinésia”, afirmou. "Creio que o Papa, ao vir até cá, reconhece o valor da identidade que vivemos.”