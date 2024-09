Angra. Carla Bretão é primeira mulher a assumir cargo de ecónoma da diocese

O bispo de Angra nomeou como ecónoma da diocese a economista Carla Bretão, primeira mulher a assumir o cargo nesta Igreja local.

A escolha da nova responsável pelas finanças da diocese de açoriana contou com “parecer favorável do Colégio de Consultores e Conselho de Assuntos Económicos”, refere uma nota enviada à Agência ECCLESIA.

Segundo o comunicado, a escolha de Carla Bretão, ecónoma-adjunta, desde 2021, assenta no “reconhecimento do profissionalismo do serviço de Economato e na possibilidade de leigos competentes nesta área poderem contribuir com o seu desempenho para o funcionamento da diocese”.

“Fiquei agradada e muito contente pela confiança redobrada que a Diocese tem colocado no meu trabalho e na equipa que me acompanha na condução dos destinos financeiros da diocese. Para nós é o reconhecimento de que estamos a fazer o melhor pela nossa diocese”, disse a nova ecónoma ao portal ‘Igreja Açores’.

A responsável aponta à “continuidade” do trabalho que a equipa do setor tem vindo a desenvolver, em diálogo com os membros do clero.

O vigário-geral, cónego Gregório Rocha, assume funções de coordenação dos vários serviços da Cúria- administrativos e financeiros-, “zelando para a sua boa articulação”, assinala a diocese.

Carla Bretão é licenciada em Economia, pela Universidade de Coimbra, e frequentou a pós-graduação em Direito Regional na Universidade dos Açores; é funcionária da diocese desde 2001.