Para os timorenses "receber o Papa é quase como a segunda chegada de Cristo"

A três dias da chegada do Papa a Timor-Leste, cresce o entusiasmo da população que já se dirige para a capital. Será um momento histórico, de muita alegria, para o povo timorense, que se libertou da ocupação indonésia há apenas 25 anos e festejou a independência em 2002.

Nas ruas de Díli há bandeiras da Santa Sé, cartazes de boas-vindas a Francisco e tanto no palácio presidencial, como em Taci Tolo – o palco da independência, há 23 anos, onde o Papa celebra missa na terça-feira – fazem-se já os últimos preparativos para mais um momento histórico.



Entrevistado pela Renascença , em Díli, José Ramos-Horta antecipa um apelo do Papa à consolidação da paz e à fraternidade humana.

E os timorenses querem aproximar-se muito de Francisco, tal como aconteceu em 1989, quanto este povo estava aprisionado e recebeu a visita de João Paulo II. Aquele Papa, lembra Ramos-Horta, “derrubou o muro do silêncio”.

Santa Sé e ONU deviam mediar cessar-fogos

Na leitura do presidente timorense, que é Nobel da Paz, a mediação para um cessar-fogo no Médio Oriente e na Ucrânia deveria passar pela Santa Sé e as Nações Unidas.

Ninguém teria mais credibilidade para liderar os dois processos de diálogo. Ramos-Horta considera que – apesar de muito criticado por Israel e das posições que António Guterres assumiu perante a invasão russa da Ucrânia – a ONU não perdeu a sua capacidade de mediação para a paz.