Governo timorense convoca funcionários públicos para acompanharem visita papal

O Governo de Timor-Leste convocou todos os funcionários públicos residentes em Díli para durante a visita do papa acompanharem a passagem de Francisco pelas ruas da capital, refere um despacho divulgado esta sexta-feira.

No despacho, o Governo convoca os funcionários públicos residentes em Díli, mas também os que vão estar presentes na capital timorense durante a visita do sumo pontífice ao país, que tem início na segunda-feira e termina quarta-feira.

"Os funcionários devem, especialmente, acompanhar a passagem de sua santidade Papa Francisco nas ruas de Díli no trajeto para as celebrações oficiais da visita", salienta o despacho, com data de quinta-feira.

O Governo pede também aos funcionários públicos que promovam o acompanhamento da passagem do Papa pelas ruas de Díli junto da restante população e principalmente entre os jovens para que a presença de Francisco no país seja festejada de "forma entusiástica, mas organizada e ordeira".

"A participação e colaboração dos funcionários do Estado é um dever funcional e um dever patriótico", salienta o despacho.

O Papa Francisco chega ao início da tarde de segunda-feira a Díli, iniciando a visita ao país com uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.