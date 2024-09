Francisco na Papua-Nova Guiné acolhido pelo povo com velas na mão

Vai ser um fim de semana intenso para o Papa. O avião papal aterrou em Port Moresby ao fim do dia e, apesar de ser noite cerrada e a agenda não prever encontros públicos, milhares de pessoas saíram à rua para acolher o ilustre visitante.

O entusiasmo estendeu-se por vários quilómetros, desde o aeroporto até ao centro da capital. Crianças, religiosas, grupos de várias paróquias, gente de todas as idades acenaram-lhe com cartazes e e pequenas velas na mão, talvez para atenuar a escuridão das ruas pouco iluminadas da capital.

Neste sábado, o dia começa no Palácio do Governador Geral, uma vez que a Papua-Nova Guiné integra a Commonwealth e tem como Chefe de Estado o Rei de Inglaterra. É aqui que Francisco se encontra com as autoridades políticas e militares, empresários e representantes da sociedade civil.

É provável que neste primeiro discurso, se abordem os contrastes entre a riqueza natural deste país, as alterações climáticas e os graves contrastes sociais e económicos, que atingem níveis de pobreza preocupantes.

Ainda este sábado, o Papa vai a uma escola católica encontrar um grupo de crianças da rua e outras com graves incapacidades e, depois, tem um encontro com bispos, sacerdotes e consagrados da Papua Nova Guiné e das vizinhas Ilhas Salomão.