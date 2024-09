Bispo de Beja preside à Peregrinação Internacional Aniversária de setembro

D. Fernando Paiva, bispo de Beja, vai presidir, em Fátima, à Peregrinação Internacional Aniversária de setembro, que faz memória da quinta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos.

O programa das celebrações tem início às 21h30, com a recitação do rosário, na Capelinha das Aparições. Segue- se a procissão das velas e a celebração da Palavra, no Altar do Recinto de Oração. A imagem de Nossa Senhora de Fátima regressa, depois, à Capelinha das Aparições na procissão do silêncio, seguindo-se uma vigília de oração.

Já a procissão Eucarística no recinto terá início às 7h00 de dia 13, seguindo-se o rosário na Capelinha, às 9h00. A Missa com a bênção dos doentes e a procissão do adeus encerram as celebrações do dia 13 de setembro.

De acordo com o Santuário, já se fizeram anunciar 40 grupos de peregrinos oriundos de Portugal, África do Sul, Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, Croácia, Espanha, Estados Unidos, França, Haiti, Itália, Malta, México, Polónia, Porto Rico e Senegal.

O presidente da celebração, D. Fernando Paiva, de 61 anos, foi nomeado 15.º bispo de Beja pelo Papa Francisco no dia 21 de março, sucedendo a D. João Marcos. Foi ordenado bispo e tomou posse da Diocese de Beja no dia 7 de julho.