Diocese de Leiria-Fátima inicia ano pastoral com Assembleia Diocesana

A Diocese de Leiria-Fátima vai abrir o segundo ano pastoral do triénio “Pelo Batismo somos Igreja viva e peregrina” com a realização da Assembleia Diocesana no próximo dia 28 de setembro.

Sob o tema “Enriquecer a Igreja com o compromisso batismal”, a iniciativa propõe-se refletir sobre a missão de todo o batizado na Igreja e no Mundo, com especial enfoque na organização da vida das comunidades e nos serviços e ministérios eclesiais.

De acordo com a informação disponibilizada, a assembleia, que foi convocada pelo bispo D. José Ornelas, será dividida em duas partes.

O período da manhã será reservado aos delegados das paróquias, responsáveis dos serviços e movimentos eclesiais, e terá lugar no Seminário Diocesano. Contempla momentos de oração, uma comunicação pelo padre Eduardo Caseiro sobre o tema do ano pastoral, e várias oficinas temáticas que abordarão os ministérios laicais e ordenados, bem como o acolhimento, discernimento e implementação desses ministérios.

As inscrições para a participação na manhã devem ser realizadas até ao dia 23 de setembro, através de um formulário online, sendo cada paróquia ou movimento convidado a designar três representantes, incluindo o pároco ou diretor.

Após o almoço no Seminário, a Assembleia Diocesana continua na Sé de Leiria, com um plenário aberto a toda a comunidade diocesana. Do programa faz parte a apresentações das sínteses dos trabalhos realizados nas oficinas da manhã e uma intervenção de D. José Ornelas.

O dia termina com a celebração da Eucaristia, na Sé, que este ano assinala os 450 anos da sua dedicação.

O bispo de Leiria-Fátima apela à participação ativa dos fiéis, invocando a proteção dos padroeiros da Diocese, Santo Agostinho e Nossa Senhora de Fátima.

Esta Assembleia Diocesana marca um passo importante na “Transformação Pastoral da Diocese”, alinhando a missão batismal com as necessidades e desafios das comunidades locais.