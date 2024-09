Bispo anuncia mudança de residência, devido a "fragilidade económica" da diocese

O bispo de Bragança-Miranda vai passar a residir no Seminário de São José, com “aqueles que o acompanham no dia-a-dia”, anunciou D. Nuno Almeida, no decreto de nomeações pastorais para o ano litúrgico-pastoral 2024/2025.

“Por causa da fragilidade económica da nossa Diocese de Bragança-Miranda, o bispo da diocese e aqueles que o acompanham no dia-a-dia passarão a residir no Seminário de S. José. A Cúria e os restantes serviços diocesanos mantêm-se na Casa Episcopal”, explica o responsável católico, na introdução do decreto de nomeações.

No Seminário de São de José, em Bragança, vivem os seminaristas, até ao 12.º ano de escolaridade, sacerdotes idosos e irá residir um grupo de estudantes do Instituto Politécnico, informa o Secretariado Diocesano das Comunicações Sociais, salientando que mantém a equipa da Reitoria, com novos lemas: ‘Seminário em família’ e ‘promotor da pastoral vocacional’.

O documento de nomeações conta com uma reflexão do bispo de Bragança-Miranda, que sublinha “a visão eclesiológica do Concílio Vaticano II: Igreja, mistério de comunhão e missão”.

“Esta visão de Igreja, hoje indiscutivelmente aceite, determina a maneira de entender as estruturas pastorais e o modo de conceber a ação pastoral: corresponsável, participada, aberta e missionária, ou seja, tornar operativa a sinodalidade missionária”, desenvolve.

D. Nuno Almeida criou a Comissão Diocesana para a Sinodalidade, que integra o vigário-geral, o pro vigário-geral e o ecónomo da diocese, com os diretores e coordenadores de comissões, secretariados, departamentos e serviços.

As pastorais diocesanas vão passar a estar integradas em três Comissões – Pastoral Profética (Palavra); Pastoral Litúrgica e Espiritualidade (Liturgia); Pastoral Social e Mobilidade Humana (Testemunho).

Na Pastoral Profética destacam-se o novo assistente da Pastoral Juvenil, o padre João Paulo Pereira, da Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição; o diácono Nélson Vale é o diretor do Secretariado da Missão e Nova Evangelização e do secretário do Instituto Diocesano de Estudos Pastorais (IDEP).

O padre António Magalhães, delegado do clero e reitor do Seminário, é o novo diretor do Serviço da Pastoral Bíblica e dos Grupos Semeadores da Alegria, enquanto para a Pastoral da Cultura e do Turismo foi nomeado o padre Manuel Ribeiro, reitor do Santuário do Imaculado Coração de Maria (Cerejais).

Já na Comissão Diocesana da Pastoral Litúrgica e Espiritualidade foi criado o Serviço da Piedade Popular e Santuários, que conta com o padre Mauro Alves como coordenador; a professora Patrícia Líbano assume o Serviço da Música Litúrgica.

No âmbito da Pastoral Social e Mobilidade Humana, a Diocese de Bragança-Miranda tem um novo Observatório Social, coordenado por Hélder Pires, da Cáritas Diocesana; o padre Paulo Pimparel, vice-presidente da União das IPSS do Distrito de Bragança, vai coordenar o Serviço das IPSS católicas, instituições canónicas e Irmandades.

Teresa Silva assume o Serviço Diocesano das Pessoas com Deficiência, enquanto o padre Fernando Calado vai coordenar o Serviço da Escuta e Acompanhamento Pastoral; o padre Jorge Miguel é o assistente local da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE).

O Secretariado diocesano das Comunicações Sociais informa ainda que nas nomeações se registam mudanças no clero dos quatro arciprestados, em reorganização das unidades pastorais.