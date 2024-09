Papa visita "túnel da amizade" e a maior mesquita do sudeste asiático

Nestes dias, um editorial do L’Osservatore Romano sublinhava a diferença entre este “túnel criado para unir na amizade de fraternidade”, em contraposição com outros “túneis da guerra e do terror, que servem para esconder soldados, milicianos e até reféns”.

No recinto da mesquita haverá um encontro inter-religioso que prevê, além dos discursos, a assinatura de uma declaração conjunta.



Ainda de manhã, o Papa visita um grupo de doentes e pessoas com incapacidade, acolhidos pelos serviços caritativos da Conferência Episcopal da Indonésia.



O ponto alto do dia será também a missa que o Papa celebra - pelas 17h00 em Jacarta (11h00 da manhã em Lisboa), no maior estádio do país, com capacidade para 70 mil pessoas, onde se prevê que muitos fiéis venham de vários pontos do arquipélago.