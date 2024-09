Lisboa vai ter uma paróquia para a população em situação de sem-abrigo

O Patriarcado de Lisboa vai criar uma paróquia para a população em situação de sem-abrigo. Vai ser no interior da cidade, mas o local ainda não está definitivamente escolhido, por isso não é referido.

Em entrevista à Renascença, por ocasião do primeiro aniversário como Patriarca, D. Rui Valério explica que o objetivo é complementar a ajuda material que é garantida por várias instituições, algumas da Igreja, com este apoio na escuta e acompanhamento espiritual.

“Quando no Patriarcado, começámos a tomar consciência da necessidade de oferecermos aos nossos irmãos sem abrigo muito mais do que o simples alimento ou a roupa, começámos a pensar em abraçar um projeto, que não é propriamente uma novidade no Ocidente, já existe noutras grandes cidades, mas que tem em vista duas coisas: em primeiro lugar promover a real proximidade da Igreja com uma faixa da população significativa, e em segundo lugar fazer chegar a essas pessoas uma palavra, um sentimento, um auxílio”, conta o Patriarca, que continua a ser voluntário.

“Tento, uma vez por mês, acompanhar um grupo que vai apoiar os sem abrigo com comida, vestuário, medicamentos e por vezes outro tipo de auxílio, quando é necessário e possível. É uma iniciativa que surgiu numa paróquia onde fui pároco, são dois grupos que uma vez por mês, cada um em domingos diferentes, vêm a Lisboa fazer essa partilha, e eu quando tenho disponibilidade vou com eles”.

Foi numa dessas rondas, recente, que percebeu que este é um apoio que é urgente criar: “Cruzei-me com um senhor que era angolano e que me disse "estou aqui, não tenho papéis, logo não tenho trabalho, logo não tenho habitação, logo não tenho onde dormir, logo não tenho onde comer. E também não tenho ninguém a quem me possa queixar e dizer aquilo que estou a passar. Aquilo marcou-me! Quer dizer, no meio de tanta carência, este homem não tinha alguém com quem pudesse dialogar e contar a sua condição”.

“Uma estrutura como é a paróquia, é um lugar de escuta, é um centro e acolhimento, é um ponto onde a pessoa se pode aproximar”, sublinha D. Rui Valério. Esta será uma das prioridades do novo ano pastoral no Patriarcado.

“Tudo aquilo que tem a ver com o ser humano, particularmente com o ser humano que sofre, que está numa situação de debilidade ou fragilidade, isso é sempre prioritário”, acrescenta.

Entre as instituições que apoiam os sem abrigo em Lisboa está a Comunidade Vida e Paz, que pertence ao Patriarcado, e a Associação João 13, ligada aos dominicanos, que diariamente assegura banho, roupa lavada e refeições quentes à população carenciada, incluindo muitos sem abrigo.

Nesta entrevista, o Patriarca não esconde a preocupação com a pobreza, que não desliga do fenómeno migratório, que por sua vez também está relacionado com o aumento dos sem abrigo, defendendo que a Europa tem de trabalhar mais em rede e ser mais solidária para que se consiga enfrentar e resolver estes vários problemas.