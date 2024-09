Indonésia. Papa encontrou-se com jovens do projeto «Scholas Occurrentes»

O Papa encontrou-se esta quarta-feira na Indonésia com jovens que integram o seu projeto educativo global, ‘Scholas Occurrentes’, apelando à valorização do diálogo e da diversidade, para promover a paz e a justiça social.

“A vida deve ser vivida nas diferenças”, referiu, perante centenas de pessoas reunidas na Casa da Juventude “Grha Pemuda”, em Jacarta.

“A guerra é sempre uma derrota, a guerra entre nós é sempre uma derrota”, acrescentou.

Falando de improviso, Francisco destacou a importância de “caminhar juntos”, com a capacidade de acolher as visões dos outros.

“Ou fazemos a guerra, insultamos, falamos mal uns dos outros, ou apostamos na política da mão estendida, do abraço, do amor fraterno. É preciso ir sempre em frente dialogando, debatendo, mas juntos”, recomendou.

O Papa sublinhou a importância da unidade, na existência pessoal, para “pensar, sentir, agir e sonhar em harmonia”.

Uma das participantes, visivelmente emocionada, falou da sua experiência como professora e voluntária, elogiando a experiência de “tolerância” que encontrou no projeto das ‘Scholas’, como muçulmana.

A Indonésia, país com maior número de muçulmanos no mundo, tem cerca de 8,3 milhões de católicos, que representam 3% da população, segundo dados do Vaticano.

Outra intervenção apontou os problemas da discriminação e das desigualdades sociais, com um alerta contra o “bullying” e os conflitos ligados à religião.

Francisco agradeceu os testemunhos de quem “falou com o coração”, após repetir o gesto de concluir uma obra de arte coletiva, como fez em Cascais, em agosto de 2023.

Francisco é o terceiro pontífice visitar o arquipélago, depois de São Paulo VI em 1970 e de São João Paulo II em 1989.

A viagem mais longa do pontificado, que inclui 44 horas de voo, percorrendo mais de 32 mil quilómetros, tem passagens por Jacarta (Indonésia), de 3 a 6 de setembro; Port Moresby e Vanimo (Papua-Nova Guiné), de 6 a 9 de setembro; Díli (Timor-Leste), de 9 a 11 de setembro; e Singapura, de 11 a 13 de setembro.

Desde a sua eleição, em 2013, o atual pontífice fez 45 viagens internacionais, tendo visitado 61 países, incluindo Portugal (2017 e 2023).