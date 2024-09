Papa já aterrou na Indonésia, depois de viagem longa

O Papa já aterrou em Jacarta, na Indonésia, depois de uma viagem longa, mas tranquila.

Francisco começa assim a viagem apostólica mais longa do pontificado.

O Sumo Pontífice é acompanhado por quase 80 jornalistas a bordo. Cumprimentou todos, apesar de algumas dificuldades em caminhas, contudo sempre com muita afabilidade e atenção.

A agenda oficial de Francisco só começa esta quarta-feira com uma cerimónia de boas-vindas, no Palácio Presidencial em Jacarta, à qual vai seguir-se um encontro com as autoridades locais, com a sociedade civil e com o corpo diplomático.

O Papa vai depois encontar-se com os membros da Companhia de Jesus, na Nunciatura Apostólica.

A viagem inclui visitas a Timor-Leste, Papua-Nova Guiné e Singapura. Um percurso pelo sudeste asiático que só termina no dia 13 de setembro.

O Papa Francisco vai querer abordar temas como a paz, o diálogo inter-religioso e as mudanças climáticas.