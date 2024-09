O gigante do islão na Ásia abre as portas a Francisco

O primeiro dia oficial da visita de Francisco, começa no palácio presidencial e o seu primeiro discurso será dirigido aos responsáveis do país com o maior número de muçulmanos do mundo.

A população da Indonésia quase ultrapassa os 276 milhões, dos quais 3% apenas são católicos. Apesar desta desproporção, o rebanho dos fiéis a Roma atinge, neste país, os 8 milhões e 300 mil fiéis - realidade, por isso, muito acarinhada pela Santa Sé.

Francisco é o terceiro Papa a visitar este país (Paulo VI veio em 1970 e João Paulo II em 1989) e o lema escolhido para esta visita é bem sugestivo: “Fé, Fraternidade e Compaixão”.

Espera-se que os temas do pluralismo religioso, do diálogo na diversidade e a paz sejam temas dominantes longo do dia.

Nesta tarde de quarta-feira, em Jacarta, quando forem 10h30 da manhã em Lisboa, o segundo discurso do Papa será dirigido aos bispos, sacerdotes e forças vivas da Igreja. E a sua agenda ainda inclui um breve encontro com jovens apoiados pelo projecto “Scholas Occurrentes”, recentemente inaugurado.