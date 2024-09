Núncio Apostólico envia mensagem de condolências em nome do Papa

O Núncio Apostólico em Portugal, D. Ivo Scapolo, enviou, em nome do Papa Francisco, uma mensagem de "vivas condolências às famílias" dos militares da GNR que morreram, na sexta-feira, no "trágico acidente" com um helicóptero de combate a incêndios no rio Douro.

A mensagem, enviada ao Patriarca D. Rui Valério, que continua responsável pela Diocese das Forças Armadas e de Segurança, foi lida no início das cerimónias fúnebres deste domingo na Igreja de Santa Cruz, em Lamego. O Núncio considera que “no dia em que a Igreja celebra o Dia de Oração pelo Cuidado da Criação, a trágica morte destes militares adquire um sentido particular, porque aparece como o sacrifício de pessoas corajosas e generosas que entregaram a sua vida na tentativa de proteger do fogo, não só os seus concidadãos, mas também a natureza deslumbrante, dom de Deus criador".

O funeral de dois dos cinco militares decorreu esta tarde em Lamego, com a presença de largas centenas de pessoas e das mais altas figuras do Estado português: o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco; e o primeiro-ministro, Luís Montenegro.