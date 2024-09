Papa envia mensagem de condolências e enaltece coragem de militares da GNR

O Papa Francisco enviou uma mensagem de condolências às famílias dos militares da GNR que morreram, na sexta-feira, em resultado da queda de um helicóptero de combate a incêndios no rio Douro.

Nas cerimónias fúnebres de dois dos cinco militares, na Igreja de Santa Cruz, em Lamego, foi lida uma mensagem do Santo Padre.

O Papa Francisco endereça "vivas condolências à famílias" devido ao "trágico acidente".

"A trágica morte destes militares adquire um sentido particular, porque aparece como o sacrifício de pessoas corajosas e generosas que entregaram a sua vida na tentativa de proteger do fogo não só os seus concidadãos, mas também a natureza deslumbrante, o dom de Deus que é Criador", refere a mensagem do Sumo Pontífice.

O funeral de dois dos cinco militares decorreu esta tarde em Lamego, com a presença de largas centenas de pessoas e das mais altas figuras do Estado português: o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco; e o primeiro-ministro, Luís Montenegro.