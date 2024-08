Funerais de quatro militares da GNR realizam-se este domingo

O corpo do quinto militar da GNR que seguia no helicóptero foi recuperado das águas do rio Douro este sábado. A data do funeral ainda não é conhecida.

Os outros dois funerais estão marcados para as 18h00, na Igreja de Sande , no concelho de Lamego, e na Igreja Vila da Rua , em Moimenta da Beira.

Em declarações à Renascença, o bispo de Lamego relata que o acidente que vitimou os militares da GNR deixou a região em estado de choque.

“Choca. Um acidente desta natureza, nestas circunstâncias, ainda por cima num rio Douro que é muito significativo para esta região, choca toda a região. Todas as pessoas estão sentidas, nota-se no semblante, na postura, na maneira de ser. Aqui em Lamego decorriam as Festas de Nossa Senhora dos Remédios e achou-se por bem cancelar as festas hoje e amanhã, porque não fazem sentido perante uma tragédia desta natureza”, sublinha D. António Couto.



Orações nas igrejas da Diocese de Lamego

As paróquias da Diocese de Lamego vão recordar, nas missas de domingo, os cinco militares da GNR que morreram na queda de um helicóptero no rio Douro.

“Peço a todos os Padres em serviço pastoral na nossa Diocese de Lamego que em todas as Eucaristias amanhã [domingo] celebradas lembrem ao nosso Deus e Pai estes nossos cinco irmãos que adormeceram em Cristo. Que a força da nossa oração e comunhão seja, nestas circunstâncias, bem visível e por todos vivida e sentida”, disse o bispo de Lamego, D. António Couto.

D. António Couto e a Diocese de Lamego “choram, de forma profunda e sentida, as vidas de cinco irmãos nossos ceifadas no trágico acidente de helicóptero que ontem se despenhou no rio Douro”.

Os cinco militares da GNR que morreram no acidente eram residentes na área da Diocese de Lamego: três no município de Lamego, um em Moimenta da Beira e outro em Castro Daire.

D. António Couto deixa uma mensagem de apoio aos familiares das vítimas da tragédia no rio Douro.

“Todos os Diocesanos de Lamego e o seu Bispo misturam as suas lágrimas com as lágrimas de todos e de cada um dos queridos familiares destes nossos irmãos tragicamente falecidos, a quem envolvemos num abraço de profunda comunhão e de dorida e fecunda amizade e fraternidade”, sublinha.