Ambiente. “A Terra tem febre, está doente”, diz o Papa

“Rezemos pelo grito da Terra”, pede o Papa Francisco. No vídeo que divulga as intenções de oração para o mês de setembro, Francisco começa por lembrar aos católicos que a natureza está a sofrer.

“Se medirmos a temperatura do planeta, dir-nos-á que a Terra tem febre. Que está doente, como qualquer doente. E nós, ouvimos esta dor, ouvimos a dor de milhões de vítimas de catástrofes ambientais?”, pergunta.

O Papa lembra que “os que mais sofrem com as consequências destes desastres são os pobres, os que são obrigados a abandonar as suas casas devido a inundações, vagas de calor ou secas”. E considera que proteger a natureza exige respostas urgentes e a vários níveis.

“Fazer frente às crises ambientais provocadas pelo homem, como as alterações climáticas, a poluição ou a perda de biodiversidade, exige não só respostas ecológicas, mas também sociais, económicas e políticas”, sublinha o Sumo Pontífice.

“Temos de nos comprometer na luta contra a pobreza e a proteção da natureza, alterando os nossos hábitos pessoais e os da nossa comunidade. Rezemos para que cada um de nós ouça com o coração o grito da Terra e das vítimas das catástrofes ambientais e das alterações climáticas, comprometendo-nos pessoalmente a cuidar do mundo que habitamos”, conclui a mensagem divulgada esta sexta-feira pela Rede Mundial de Oração do Papa.