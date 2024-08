Patriarca de Lisboa manifesta "solidariedade e preocupação" depois de sismo de 5.3

O Patriarca de Lisboa manifestou "a sua solidariedade e preocupação" com os efeitos do sismo de 5.3 que se sentiu em Portugal, esta segunda-feira.

Em comunicado, D. Rui Valério aponta que "a imprevisibilidade das forças da natureza, por muito evoluída que seja a tecnologia humana, é sempre ocasião de recordar a solidariedade que todos os seres humanos somos convidados a viver".

"Não estamos sozinhos e não podemos construir a sociedade de forma isolada", aponta.

O Patriarca de Lisboa "saúda de forma muito particular as autoridades que estão no terreno, pelo empenho e dedicação desde o primeiro momento".

D. Rui Valério apela, ainda, a que "esta situação seja vivida com serenidade e confiança em Deus e eleva uma oração por todos os envolvidos na prevenção e monitorização da situação".