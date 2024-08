Patriarca de Jerusalém pede "interrupção das operações militares" para negociar a paz

O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, afirmou que é preciso “interromper as operações militares” para se pode negociar a paz entre Israel e o Hamas.

“Não se pode falar de paz neste momento”, disse o responsável católico, em declarações aos meios de comunicação do Vaticano.

O cardeal Pizzaballa está na Itália, onde participa na 45ª edição do Encontro para a Amizade entre os Povos, em Rimini, iniciado esta terça-feira.

O patriarca católico convida todas as partes envolvidas no conflito do Médio Oriente a “trabalhar por um cessar-fogo, interromper as operações militares para iniciar um processo de cura, construir confiança uns com os outros”.

“É necessária uma liderança política e religiosa, que está em crise”, adverte.