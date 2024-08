Francisco evoca as guerras no mudo e pede orações pela paz

Na audiência geral, desta quarta-feira, no auditório Paulo VI, o Papa Francisco lembrou a martirizada Ucrânia, os países que estão em guerra, e pediu orações pela paz.

“Por favor, não esqueçamos a martirizada Ucrânia, que sofre tanto. Não esqueçamos Myanmar, o Sudão do Sul, o Kivu do Norte, e tantos países que estão em guerra. Rezemos pela paz. Não esqueçamos a Palestina e Israel... que haja paz”, pediu.

O Papa retomou esta quarta-feira “as catequeses sobre o Espírito Santo” e convidou os cristãos a serem perfume de Cristo em todo o mundo.

“Sabemos que, infelizmente, por vezes, os cristãos não espalham o perfume de Cristo, mas sim o mau cheiro do seu próprio pecado”, lamentou.

“Isto, porém, não deve distrair-nos do compromisso de realizar, tanto quanto pudermos e cada um no seu ambiente, esta sublime vocação de ser o bom perfume de Cristo no mundo”, acrescentou. Explicando que “o perfume de Cristo é libertado do ‘fruto do Espírito’, que é ‘caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança’”.

Segundo o Santo padre, “se nos esforçarmos por cultivar este fruto, então, antes que nos apercebamos, alguém sentirá um pouco da fragrância do Espírito de Cristo à nossa volta”.

Já na mensagem que dirigiu aos peregrinos de língua polaca, Francisco disse que o mundo marcado por guerras precisa dos frutos do Espírito Santo.

“O nosso mundo, marcado por guerras e divisões, precisa mais do que nunca dos frutos do Espírito Santo. Começando pelas vossas famílias e pelos vossos locais de trabalho, levai o amor, a paz e a bondade para a vossa vida quotidiana”, disse.

No dia da memória litúrgica de São Pio X, o Santo Padre pediu ainda orações pelos catequistas.

“Hoje, na memória de São Pio X, pensemos nos nossos catequistas, que realizam tanto trabalho e são, em algumas partes do mundo, os primeiros a levar por diante a fé. Rezemos hoje pelos catequistas, que o Senhor os torne corajosos e capazes de seguir em frente”, pediu.