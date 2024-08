Angelus. Papa renova apelo pela paz no Médio Oriente

Este domingo, no Vaticano, o Papa Francisco renovou os apelos à paz no Médio Oriente, e também na Ucrânia e Myanmar. Pediu esforços de diálogo e negociação, sem violência.

“Continuamos a rezar para que estradas de paz se possam abrir no Médio Oriente - Palestina e Israel - bem como na martirizada Ucrânia, no Myanmar e em todas as zonas de guerra, com o empenho do diálogo e da negociação e abstendo-se de ações e reações violentas”, disse.

No final da recitação do Angelus, o Papa referiu-se ainda à beatificação de quatro sacerdotes, em Uvira, na República Democrática do Congo, mortos por ódio à fé.

“O seu martírio foi a coroação de uma vida gasta pelo Senhor e pelos irmãos. Que o seu exemplo e a sua intercessão possam favorecer percursos de reconciliação e de paz para o bem do povo congolês”, disse.