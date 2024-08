Há funcionários da AIMA em "burnout", alerta Obra Católica de Migrações

“Sabemos que os funcionários da AIMA, alguns, estão a entrar em burnout, a trabalhar fora de horas. Esta é uma greve às horas extraordinárias. Este tempo de transição está a ser aflitivo, apesar de todos os esforços para que as pessoas mantenham a calma e a serenidade, mas a verdade é que os recursos não estão a ser suficientes”, sublinhou Eugénia Quaresma, na conferência de imprensa que antecede a peregrinação de 12 e 13 de agosto, no Santuário Fátima, este mês dedicada aos migrantes.

“Como alertam as instituições que estão no terreno, continuamos com um vazio. Como é que resolvemos a questão de quem já está ou de quem tem um processo pendente? A medida ainda não resolve tudo. É preciso dar tempo e, por outro lado, melhorar as condições e os recursos que estão no terreno, para que possamos responder não só às pendências, mas às pessoas que chegam.”



Na semana em que a Igreja Católica assinala a 52.ª Semana Nacional de Migrações, Eugénia Quaresma lembra “a desinformação nas redes sociais”, frisando a importância da verdade e da informação. A diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações enumerou ainda sete respostas pastorais que a Igreja Católica está empenhada em pôr em prática, entre as quais “reconhecer e vencer o medo” e “promover o encontro” nas comunidades católicas.