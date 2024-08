Papa reza pelas vítimas mortais da queda do avião no Brasil

O Papa disse este domingo que reza pelas vítimas mortais da queda do avião no Brasil. Entre os mortos, estava uma mulher portuguesa.

Após a recitação do Angelus, na Praça de São Pedro, Francisco pediu orações pelas vítimas do acidente bem como pelas vítimas de todas as guerras.



“Nestes dias, recordámos o aniversário do bombardeamento atómico nas cidades de Hiroshima e Nagasaqui. Enquanto continuamos a recomendar ao Senhor as vítimas daqueles acontecimentos e de todas as guerras, renovamos a nossa intensa oração pela paz, especialmente, pela martirizada Ucrânia, pelo Médio Oriente, Palestina, Israel, pelo Sudão e Myanmar”, declarou.



Nas reflexões antes da recitação do Angelus, o Papa criticou as atitudes de presunção e de preconceito que afetam as relações humanas e que atingem até a vida dos cristãos.



“Pode acontecer que, em vez de ouvirmos verdadeiramente o que o Senhor tem para nos dizer, buscarmos d’Ele e dos outros somente uma confirmação daquilo que pensamos, das nossas convicções, nossos juízos. Isso é fechamento”, afirmou.

“A fé e a oração, quando são verdadeiras, abrem o coração e a mente, não os fecham.”