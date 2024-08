Bragança assinala um ano de JMJ Lisboa 2023

A Diocese de Bragança-Miranda vai celebrar, sábado, dia 10 de agosto, o primeiro aniversário da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A festa está prevista para a parte da manhã e irá decorrer no Santuário de Nossa Senhoras das Graças, em Bragança. De acordo com informação publicada na rede social Facebook dos jovens de Bragança-Miranda, o evento contará com a presença da réplica da cruz da JMJ.

“Levanta-te na alegria e na esperança!” é o lema desta celebração que comemora o primeiro aniversário da JMJ Lisboa.