Protesto anti-touradas durante a audiência geral do Papa

Duas jovens protestaram esta quarta-feira contra as touradas durante a habitual audiência geral.

As manifestantes exibiram cartazes tendo sido, depois, retiradas da sala Paulo VI

As jovens, que vestiam t-shirts e exibiam cartazes onde se lia, em italiano e inglês "As touradas são pecado", surgiram no corredor central da sala, a longa distância do Papa Francisco.

A agência espanhola EFE diz que as camisolas tinham o logótipo da People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), organização sediada nos Estados Unidos.

Situação em Gaza "é insustentável"

Na sua intervenção, Francisco disse que “continua a seguir com muita preocupação a situação no Médio Oriente” e reiterou o apelo “a todas as partes envolvidas para que o conflito não se amplie e cesse imediatamente o fogo em todas frentes, principalmente em Gaza onde a situação humanitária é gravíssima, é insustentável”.

Francisco disse que reza para que “a busca sincera da paz extinga as contendas, o amor vença o ódio, e a vingança seja desarmada pelo perdão”.

Neste regresso das audiências publicas das quartas-feiras depois de um período de férias, o Papa pediu também para que se unam à sua oração “pela martirizada Ucrânia, Mianmar, o Sudão”, para que “essas populações tão provadas pela guerra possam encontrar a tão desejada paz”.

No final da audiência, Francisco pediu ainda os esforços de todos e a oração de todos “para que sejam eliminadas as discriminações étnicas, em regiões do Paquistão e do Afeganistão”. O Papa pediu especialmente que se acabe com “discriminações contras as mulheres”.

“A Deus nenhuma coisa é impossível”

Neste regresso depois de um período de férias, o Papa retomou “as catequeses sobre o Espírito Santo” e revelou que, nos próximos encontros, irá refletir “sobre o lugar que Ele ocupa na obra da Redenção, isto é, de Jesus Cristo”.

“Hoje, contemplamos a sua presença no mistério da Incarnação. Quando rezamos o Credo, professamos que o Filho de Deus «encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez Homem»”, afirmou.

Francisco sublinhou que “isto também acontece com a Igreja: primeiro acolhe a Palavra de Deus, deixa-a «falar-lhe ao coração» e encher o seu estomago, para depois dá-la à luz com vida e pregação”.

O Papa dirigiu também algumas palavras a todos os que encontram na vida “situações que ultrapassam as próprias forças” e que os levam a questionar: “Como posso lidar com essa situação?”

Francisco diz que “ajuda, nestes casos, recordar e repetir o que o anjo disse à Virgem antes de a deixar: "A Deus nenhuma coisa é impossível."

“Retomemos nós também então sempre, o nosso caminho com esta reconfortante certeza no coração: A Deus nenhuma coisa é impossível”, concluiu.