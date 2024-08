Um ano depois da JMJ, D. Rui Valério espera que o Papa possa voltar a Portugal em 2030

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, espera que o Papa Francisco possa visitar Lisboa novamente. “[O] Papa Francisco, a quem nós todos agradecemos, por quem rezamos pela sua saúde e a quem nós todos daqui dizemos este nosso desejo de o reencontrar aqui na nossa querida e amada cidade outra vez. Quem sabe para os jovens de 2023, famílias de 2023, ele queira vir para um encontro de famílias, em 2030. Quem sabe!”, disse o Patriarca, na homília da missa de ação de graças, que se realizou esta terça-feira, na Sé de Lisboa, por ocasião do primeiro aniversário da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa.

Em declarações aos jornalistas, no final da missa, D. Rui Valério esclareceu que uma nova visita do Papa a Portugal “por enquanto é um sonho”. “Julgo que seja também seu desejo [do Papa] vir a Portugal e conhecer ou estar novamente com este povo maravilhoso, reencontrar novamente Nossa Senhora, na Cova da Iria. Na senda da história, Portugal tem marcado presença em momentos decisivos, como aconteceu há um ano, quando a Jornada Mundial da Juventude foi pretexto para o desconfinamento espiritual da humanidade”.

Questionado sobre se o pretexto para a visita poderá ser a realização do encontro mundial das famílias, D. Rui Valério afirmou que “é importante as famílias sentirem a presença do Papa”, sublinhando que “neste momento, [isso] não passa de um desejo”.

Centenas de dezenas de jovens e voluntários envolvidos na preparação da JMJ, bem como famílias de acolhimento encheram a Sé de Lisboa. Dirigindo-se aos jovens, e falando da Transfiguração de Jesus, D. Rui Valério disse-lhes que se falam da JMJ “sem Cristo que ressuscitou”, estão a “fazer história, arqueologia, notícia, passado”.

“A JMJ existiu e existe para te ajudar a fazer a experiência da ressurreição de um Cristo que ressuscita na tua vida. E como é que Ele vai ressuscitar? Vai ressuscitar quando o teu pensamento for ao jeito e ao estilo do Evangelho. Vai ressuscitar quando tu fores luz para os outros. Vai ressuscitar quando a tua vida de Santidade for verdadeiramente radiante – aí Cristo vai ressuscitar.”