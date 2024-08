Um ano depois da JMJ, D. Rui Valério espera que o Papa possa voltar a Portugal em 2030

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, espera que o Papa Francisco possa regressar a Lisboa. “[O] Papa Francisco, a quem nós todos agradecemos, por quem rezamos pela sua saúde e a quem nós todos daqui dizemos este nosso desejo de o reencontrar aqui na nossa querida e amada cidade outra vez. Quem sabe para os jovens de 2023, famílias de 2023, ele queira vir para um encontro de famílias, em 2030. Quem sabe!”, disse o Patriarca, na homília da missa de ação de graças, que se realizou esta terça-feira, na Sé de Lisboa, por ocasião do primeiro aniversário da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa.

Centenas de dezenas de jovens e voluntários envolvidos na preparação da JMJ, bem como famílias de acolhimento encheram a Sé de Lisboa. Dirigindo-se aos jovens, e falando da Transfiguração de Jesus, D. Rui Valério disse-lhes que se falam da JMJ “sem Cristo que ressuscitou”, estão a “fazer história, arqueologia, notícia, passado”.

“A JMJ existiu e existe para te ajudar a fazer a experiência da ressurreição de um Cristo que ressuscita na tua vida. E como é que Ele vai ressuscitar? Vai ressuscitar quando o teu pensamento for ao jeito e ao estilo do Evangelho. Vai ressuscitar quando tu fores luz para os outros. Vai ressuscitar quando a tua vida de Santidade for verdadeiramente radiante – aí Cristo vai ressuscitar.”