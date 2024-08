Fundação JMJ divulga vídeo para assinalar “um ano cheio de futuro”

A nota refere a importância de se “promover a amizade social” e de se “trabalhar por uma ecologia sempre mais integral, em que nada nem ninguém sejam excluídos da nossa casa comum”. E lembra que sobretudo, é preciso “dar um novo protagonismo aos jovens, construtores privilegiados da nossa «casa da fraternidade e cidade dos sonhos”.

No Comunicado de Imprensa, a Fundação JMJ Lisboa 2023 “alegra-se com as formas sentidas com que entidades diversas (eclesiais, publicasse da sociedade civil) vêm assinalando em todo o país o primeiro aniversário deste grande encontro internacional que encheu Lisboa e Portugal da profecia do Papa Francisco”. “Também por estas formas de a celebrar se confirma que a JMJ Lisboa 2023 foi mesmo de e para todos, todos, todos”, refere a nota.

Para assinalar a data, a Fundação JMJ propõe-se regressar a “essa semana única nas nossas vidas”, e recorda “cada um dos seus dias e cada um dos eventos do maior encontro de jovens com o Papa”, que “ecoam ainda em nós as palavras então escutadas”.