Bispo de Coimbra preside a Peregrinação dos Migrantes em Fátima

O Santuário de Fátima anunciou que D. Virgílio do Nascimento Antunes, bispo de Coimbra vai presidir à Peregrinação Internacional Aniversária de Agosto, que “faz memória da quarta aparição de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos”.

Na nota enviada à Renascença, o Santuário lembra que a peregrinação de 12 e 13 de agosto “tem a particularidade de integrar a Peregrinação Nacional dos Migrantes, no âmbito da 52.ª Semana Nacional das Migrações, durante a qual decorre a jornada de solidariedade que tem como tema central “Deus caminha com o seu povo”.

O programa das celebrações tem início no dia 12 às 21h30, com a recitação do rosário, na Capelinha das Aparições. Segue- se a procissão das velas e a celebração da Palavra, no Altar do Recinto de Oração.

O dia 13 de agosto começa com a procissão eucarística no Recinto de Oração, às 7h00, seguindo-se o rosário na Capelinha, às 9h00.

A missa, com a bênção dos doentes e a procissão do adeus, encerra as celebrações desse dia.

“Cumprindo uma tradição iniciada há 84 anos por um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica de 17 paróquias da então diocese de Leiria, haverá a tradicional oferta de trigo. Ao longo do ano de 2023, foram oferecidos ao Santuário de Fátima 5635 quilos de trigo e 477 quilos de farinha”, assinala o Santuário.

No âmbito da preparação desta jornada de peregrinação ao Santuário de Fátima está prevista a realização de uma conferência de imprensa no dia 12 a cargo da obra Católica das Migrações.

Diocese da Guarda realiza peregrinação ao Santuário no final de agosto

A Diocese da Guarda vai realizar nos dias 28 e 29 de agosto a peregrinação anual diocesana ao Santuário de Fátima.

No primeiro dia, o programa inclui a recitação do terço na Capelinha das Aparições, a procissão das velas e o tempo de Adoração.

O bispo da Guarda, D. Manuel Felício, preside à Missa no segundo dia de peregrinação, na Basílica da Santíssima Trindade.

De acordo com informação da diocese "esta peregrinação que marca o início do ano pastoral costuma juntar largas centenas de pessoas de todos os arciprestados".