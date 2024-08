"A comunidade cristã é uma das mais perseguidas no mundo”, denuncia Fundação AIS

A diretora nacional da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), Catarina Bettencourt Martins, alerta em entrevista à Renascença para “a discriminação” que os cristãos continuam a sofrer e para “uma forma de perseguição mais light” que se verifica na Europa.



"A forma de estar politicamente correta acaba por não nos dar a liberdade para expressarmos, para professarmos livremente a nossa fé”, aponta a dirigente da AIS nesta terça-feira em que se assinala o Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos.

Este Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos assinala a data de 6 de agosto de 2014, em que teve início um dos mais violentos ataques contra as comunidades cristãs do Iraque.

Neste dia, há dez anos, milhares de cristãos foram forçados a fugir, quando as terras onde sempre viveram, as suas aldeias e vilas na Planície de Nínive, no Iraque, foram invadidas pelo Daesh, os jihadistas do auto-proclamado Estado Islâmico.

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre afirma que a "data que não pode cair no esquecimento" e, por isso convoca "os portugueses, uma vez mais, para rezarem pelos Cristãos perseguidos.





Terça-feira, 6 de agosto, é dia de oração pelos Cristãos perseguidos. Dez anos depois do episódio que a motivou, continua a justificar-se esta iniciativa?

Não podemos deixar que o mundo esqueça o que aconteceu há dez anos no Iraque, com a ocupação desta zona historicamente cristã, em que houve a expulsão da comunidade cristã, em que milhares e milhares de pessoas perderam o pouco que tinham, as coisas que tinham, os seus bens, as suas casas, os seus trabalhos. Ficaram a viver numa condição de deslocados dentro do seu próprio país. Passaram a ser refugiados dentro do seu próprio país, a necessitar de ajuda para poder sobreviver e, por isso, dez anos depois, apesar do Daesh não estar presente e não ter esta ocupação de território no Iraque é importante não esquecer o que se passou.

É necessário continuar a denunciar esta forma de pensar, este extremismo de pensar que uma terra é só para quem professa uma determinada religião. Isto continua a existir no Iraque e, infelizmente, em muitos outros países do mundo e, por isso, assinalarmos estes dez anos. É necessário continuarmos ano após ano a lembrarmos, de facto, deste dia, porque marca uma diferença também na forma como o mundo olha para todos estes grupos terroristas, da forma como estes grupos terroristas também começaram a atuar, a aterrorizar várias pessoas. Temos de relembrar sempre este acontecimento terrível que marcou a vida de milhares de pessoas.

Que tipos de perseguição acontecem por estes dias?

Temos vários tipos de perseguição. Temos a perseguição provocada por estes grupos jihadistas, terroristas. Temos também a perseguição feita pelos próprios governos, que é também uma das formas de perseguir as populações. E temos também uma forma de perseguição mais "light" que se verifica aqui na Europa, onde há esta forma de estar politicamente correta, esta forma de falar politicamente correta, que acaba por não nos dar a liberdade para expressarmos, para professarmos livremente a nossa fé.