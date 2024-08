Árvores crescidas, um futuro padre, uma nova catequista. Os efeitos da JMJ numa paróquia de Viseu

Acólito, árbitro de futebol e envolvido no teatro, David acredita poder conciliar tudo com a vocação que se sedimentou na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.

“Foi um símbolo feito por nós, feito pela nossa paróquia, em que foram escritos os nomes das pessoas que vieram. E decidimos ter uma coisa própria da nossa paróquia e, portanto, foi, digamos, a imagem de marca dessa semana, dessas duas grandes semanas, juntamente com esta plantação de árvores que foi feita precisamente pelos jovens e por alguns membros das famílias de acolhimento dos ‘Dias na Diocese’ (cerca de meia centena de jovens)”, descreve David Chaves, 16 anos, a frequentar o 11º ano de escolaridade.

“Quando fui chamada a ser catequista, eu até duvidei das minhas capacidades. Alguém se enganou. Eu? Eu não me acho capaz. E então disseram-me, Jesus... Não chama os capacitados, capacita os que chama. Bom, então aquilo fez algum sentido e entreguei nas mãos de Deus”, relembra Alexandra, considerando que tem: “sido um caminho nada fácil, mas se calhar por não ser assim tão fácil é que é tão bonito”.

“Não dá para pôr em palavras, porque a vocação é algo que se sente, é quase como um chamamento, e para quem tem fé, consegue ter um bocado essa noção, mas só de facto quem é chamado a fazer um caminho religioso é que consegue perceber aquilo que se está a sentir, e de facto é algo que vem de mim e não por aquilo que as outras pessoas dizem e que querem de mim”, conclui David, enaltecendo a Jornada Mundial da Juventude que a seu ver “mostra que temos uma Igreja viva e que é uma Igreja atual e que pode ser atual, até pelas palavras do Papa Francisco”.

A responsável do Comité Organizador Paroquial de Côta, no concelho de Viseu, Alexandra Ferreira, contou sempre com o braço direito, David Chaves, já habituado a participar.

“Eu sou acólito aqui na paróquia e, portanto, ao domingo é muito raro falhar uma missa. Só de facto quando tenho jogo ou algo do género é que não consigo estar presente, mas sempre que posso eu vou, porque aqui na terra costuma-se dizer, principalmente as pessoas mais idosas, que o domingo sem missa nem parece que é domingo. E de facto, foi a educação que me deram e ainda sinto um bocado isso. E, também é um sítio em que eu consigo, digamos, aliviar a cabeça de tudo o resto que se passa à minha volta e quando vou ali tenho os meus desabafos e consigo estar tranquilo”, revela.

Da freguesia de Côta foram seis jovens à JMJ, a Lisboa, mas Alexandra Ferreira, nunca imaginou que conseguisse participar.

“Os planos de Deus são sempre melhor que os nossos, se eu alguma vez sonhei em ir à Jornada, não, mas Deus construiu-me o caminho assim. Foi-me até dado um prémio antes de partir para a Jornada, pelo meu empenho, por ter deixado o trabalho orientado para poder estar ausente aquela semana”, conta, emocionada.

A beleza da descoberta de vocações é um dos reflexos da Jornada Mundial da Juventude.

“Passei a envolver-me mais nos assuntos da paróquia, tem sido uma constante mudança, é uma conversão continua, um chamamento”, destaca Alexandra, enquanto David, sonha trazer um dia mais vitalidade à Igreja, até porque, é essa característica que observa no pároco da terra.

“O padre Eurico teve um papel bastante importante para a minha aproximação à Igreja, porque é um padre mais jovem, com outra forma de falar e outra forma de cativar e, portanto, teve um papel muito importante nessa minha aproximação com a Igreja”, assume.