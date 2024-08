Papa Francisco dirige benção aos pescadores de Caxinas

O Papa Francisco dirigiu uma bênção aos pescadores da Caxinas, numa mensagem que foi hoje lida pelo pároco da localidade vila-condense, na missa comemorativa das festas em honra de Nosso Senhor dos Navegantes.

No texto, o Papa Francisco dedicou o seu pensamento para "quantos labutam no alto mar, com as respetivas famílias, animando-os a conservarem uma fé viva", assemelhando as barcas dos Apóstolos e as embarcações das Caxinas como "lugares privilegiados para o encontro com Cristo".

Na mesma missiva, enviada esta semana, para a paróquia de Caxinas, a figura máxima da Igreja Católica, concede uma "bênção apostólica sobre a atividade piscatória local e sobre todos os membros da comunidade paroquial de Nosso Senhor dos Navegantes".

Esta mensagem do Papa Francisco surge na sequência de uma carta enviada, em maio deste ano, para o Vaticano, onde o pároco das Caxinas, Daniel Neves, e o presidente da Câmara de Vila do Conde, Vítor Costa, em nome de toda a comunidade, pediram uma bênção para os pescadores e para os barcos que anualmente colaboram com as festas em honra do Nosso Senhor dos Navegantes, extensível a todos os pescadores e membros da paróquia.

"Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Quando li a carta, fui capaz de ouvir novamente as palavras do Papa Francisco em Lisboa dizendo que a igreja é de todos, todos, todos", disse o padre Daniel Neves.

Já o autarca vila-condense falou "num um momento de grande emoção e de enorme honra".

"Reconhecer a fé com que estes homens e mulheres enfrentam as dificuldades da vida ligada ao mar e vai unir ainda mais esta comunidade", disse Vítor Costa.

As festas em honra de Nosso Senhor dos Navegantes, que se assinalam hoje, são uma das maiores manifestações religiosas no norte do país, atraindo, todos os anos, milhares de pessoas a Vila do Conde, para assistirem à procissão que parte da icónica igreja em forma de barco.