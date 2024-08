Santuário do Sameiro prepara Peregrinação dos Emigrantes

O Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, acolhe no próximo dia 15 de agosto a Peregrinação dos Emigrantes.

“Trata-se da segunda maior peregrinação anual ao alto do monte de Espinho, que é dedicada particularmente aos emigrantes”, informa o santuário.

A peregrinação parte da Basílica do Bom Jesus do Monte às 09h30 e deve chegar à esplanada da Cripta do Santuário do Sameiro por volta das 11h00, onde será feito o acolhimento pelos ranchos folclóricos que integram o espetáculo “Vamos bailar à Senhora” com algumas músicas e danças.

Segue-se a eucaristia, presidida pelo cónego José Paulo Leite de Abreu, presidente da Confraria do Sameiro, que terá lugar na Cripta e conta com a participação e animação musical do Coro do Sameiro.

A eucaristia será dedicada aos emigrantes, mas também será oferecida pelos jovens, pelos doentes, pelos desempregados e necessitados, pelas famílias e pela paz no Mundo.

Às 14h30, na esplanada do Santuário (em frente à capelinha de Nossa Senhora) tem lugar o “Vamos bailar à Senhora”, com a atuação dos grupos folclóricos que vão interpretar músicas e danças populares em louvor de Nossa Senhora.

No dia da peregrinação todas as celebrações serão realizadas na Cripta, incluindo o sacramento da reconciliação entre as 9h00 e as 12h00 e as 14h30 e as 16h30.

“Preparemo-nos para mais um momento alto em louvar da Mãe do Céu. Com esta Peregrinação, caminhemos ao encontro de Jesus Cristo”, desafia o santuário.