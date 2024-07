Sacerdote em Cabo Delgado: "Chegou o momento de dizer basta ao rapto de crianças"

"Chegou o momento de dizer basta aos ataques terroristas e ao rapto de crianças", em Cabo Delgado. O apelo é do padre Kwiriwi Fonseca, sacerdote da Diocese de Pemba e uma das vozes mais ativas na denuncia da situação dramática vivida na região.

Numa breve mensagem vídeo enviada à Fundação ajuda à Igreja que Sofre (AIS) em Lisboa, o padre Fonseca pede também que se acabe com "o rapto e abuso de meninas".

O sacerdote lembra que o terrorismo “interrompe o processo de crescimento e de sonho” das crianças e reforça o seu apelo em relação às crianças: “Basta esse rapto de meninas sendo usadas e abusadas. Basta! Nós precisamos de resolver este problema do terrorismo e isso é urgente."

O sacerdote recorda que já passaram sete anos desde o início dos ataques terroristas e pede respostas rápidas do Governo e da Comunidade Internacional para que "Moçambique se possa desenvolver".

“Queremos ver essas crianças estudando e fazendo os seus projetos para que Moçambique se desenvolva, para que África se desenvolva. Por isso é preciso fraternidade, diálogo”, exorta.

O padre Fonseca diz que “os que sofrem precisam de ajuda e de respostas rápidas vindas do governo e da comunidade internacional para que se restabeleça a paz, a tranquilidade e o bem-estar do povo de Cabo Delgado, do povo de Moçambique”.

Os ataques terroristas em Cabo Delgado já provocaram mais de um milhão de deslocados. De acordo com o governo moçambicano entre 2019 e 2023, os ataques terroristas provocaram cerca de 250 vitimas mortais por ano.