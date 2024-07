Procissão percorre no domingo as principais ruas de Vila do Conde

A procissão do Senhor dos Navegantes, nas Caxinas, Vila do Conde, está marcada para as 16h00 de domingo, percorre cerca de três quilómteros pelas principais ruas de Vila do Conde.

À passagem do cortejo religioso, é habitual os moradores atirarem flores para as imagens, a partir das varandas, em sinal de gratidão pelas graças recebidas.

De acordo com informação avançada pelo Diário do Minho, o programa da Festa do Senhor dos Navegantes, que se estende até ao dia 7 de agosto, inclui as solenidades religiosas do 39.º aniversário da inauguração da Dedicação da Igreja do Senhor dos Navegantes. A efeméride é celebrada no domingo com uma Eucaristia, às 11h00.

Depois da procissão, haverá, pelas 19h00, um concerto filarmónico no adro da igreja, finalizando o programa deste dia com um concerto do grupo Sons do Minho (22h00).

Entretanto, para sábado às 9h30, está prevista a Caminhada Senhor dos Navegantes, seguida de um jogo da malha, no terreno anexo à Associação António Ferreira Vila Cova. De tarde, haverá o jogo do galo, no mesmo local. Pelas 22h00, o recinto recebe o concerto de Zé Amaro.

As festas terminam no dia 7 de agosto com uma sessão de fogo de artifício.