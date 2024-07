AIS apoia férias para mais de cinco mil jovens no Iraque, Síria e Líbano

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS” vai apoiar a realização de diversos campos de férias para jovens cristãos que vivem no Médio Oriente. No total, calcula-se que serão mais de 5 mil crianças e adolescentes a participar nestas iniciativas.

Em comunicado, a AIS explica que a iniciativa que se realiza desde há vários anos visa “proporcionar, além de umas férias inesquecíveis, a criação de um ambiente ideal para a transmissão da fé e dos valores cristãos”.

Em declarações citadas pela AIS, um dos responsáveis do movimento dos escuteiros na cidade de Jaranmana, na Síria, diz mesmo que se trata de uma iniciativa significativa para o futuro da comunidade cristã.

“Estes encontros são um estímulo fundamental contra a emigração dos jovens. Com estes campos de férias, queremos dar às nossas crianças a esperança de continuarem a lutar na vida. Se não mudarmos a mentalidade desta geração, teremos definitivamente uma geração vazia de ideais e sonhos. Isto levá-los-á a abandonar o país no futuro”, assinala.

De acordo com a fundação pontifícia, “para a grande maioria das famílias, dada a situação extremamente difícil e por vezes mesmo delicada que se vive em cada um destes países – com especial destaque para a Síria e Líbano – é praticamente impossível oferecer aos seus filhos a participação neste tipo de acampamentos de Verão”.

É por isso que, em parceria com as igrejas locais, a AIS suporta os custos relacionados com o transporte, alojamento e alimentação das crianças, jovens e monitores, garantindo assim as condições para que possam todos participar nestes campos de férias independentemente da condição financeira das famílias.

Este ano, a Fundação AIS prevê apoiar a realização de campos de férias para 1.850 crianças cristãs vítimas da guerra na Síria; para 1.500 crianças, jovens e adultos da minoria cristã que sobrevivem em Saïda, no sul do Líbano, país que vai acolher também outras 1.800 crianças e jovens em Tiro, assim como cerca de 80 monitores.

Haverá ainda campos de férias e atividades pastorais de Verão dirigidos a cerca de meia centena de órfãos libaneses e 200 crianças do Líbano ou refugiados do Iraque e da Síria.