Papa: "Atualmente a política não tem boa fama"

No vídeo do Santo Padre com a intenção de oração para o mês de agosto divulgado através da Rede Mundial de Oração do Papa; Francisco reconhece que "atualmente a política não tem boa fama", porque "a corrupção, escândalos, fazem parte do quotidiano das pessoas".

Ainda assim, o Papa pergunta se "podemos avançar em direção à fraternidade universal sem uma boa política? Francisco entende que "não", e lembra que "como disse Paulo VI, a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum".



"Falo da POLÍTICA com maiúsculas, não da politiquice. Falo da política que escuta a realidade, que está ao serviço dos pobres, não da que está escondida em grandes edifícios com longos corredores.



Falo da política que se preocupa com os desempregados e sabe muito bem como pode ser triste um domingo quando a segunda-feira é um dia a mais sem poder ir trabalhar", sublinha.



Francisco afirma que se "a vemos assim, a política é muito mais nobre do que aparenta".

O Papa agradece "aos muitos políticos que desempenham sua tarefa com vontade de servir, e não de poder" e que desenvolvem "todos seus esforços pelo bem comum".

Francisco termina a sua mensagem com o pedido de oração "para que os líderes políticos estejam ao serviço de seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano integral, trabalhando pelo bem comum, cuidando dos que perderam seu emprego e dando prioridade aos mais pobres".