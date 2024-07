Coreia do Sul lança JMJ 2027

A Arquidiocese de Seul, na Coreia do Sul, que vai acolher a próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ), promoveu uma cerimónia na catedral de Myeongdong, com missa de lançamento oficial do encontro.

A cerimónia de lançamento da JMJ 2027 contou com a participação de vários convidados e com mais de mil jovens.

Entre os convidados de honra, estavam o arcebispo Giovanni Gaspari, núncio apostólico na Coreia, Gleison De Paula Souza, secretário do Dicastério para Leigos, Família e Vida, e representantes diplomáticos de oito países.

O evento também contou com a presença de um grupo especial de jovens, formado por desertores norte-coreanos, jovens com deficiência e soldados do Exército, Marinha e Força Aérea, simbolizando unidade e inclusão.

De acordo com declarações reproduzidas pelo site “Vatican News”, o secretário do Dicastério para os Leigos pediu a todos que “regressem a casa inspirados e motivados para efetuar mudanças nas comunidades e no mundo em geral”. “O Papa Francisco escolheu Seul como cidade-sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, ciente da rica história e cultura da Coreia. É uma cidade que incorpora o espírito de inovação, e esperança; valores que são intrínsecos à nossa missão”, referiu o secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Gleison De Paula Souza desejou “fervorosamente que a Jornada seja de descoberta, crescimento e alegria”.

O núncio apostólico na Coreia, D. Giovanni Gaspari sublinhou que os jovens inspiram “esperança e simpatia no coração do Papa” e destacou “a grande simpatia e paixão com que ele fala sobres os jovens e para os jovens”.

Por sua vez, o Presidente do Comité Organizador Local (LOC) para a JMJ Seul 2027, o arcebispo Peter Soon-taick Chung, que presidiu ao momento da declaração de lançamento afirmou a “profunda aspiração” de que a Igreja ofereça uma plataforma para os jovens deste tempo.

Em 2027, a JMJ vai regressar à Ásia com a edição internacional na capital da Coreia do Sul. O anúncio, recorde-se, foi feito pelo Papa Francisco, no final da JMJ Lisboa 2023, no dia 6 de agosto, no Parque Tejo.

Até agora, a única cidade asiática a receber a JMJ foi Manila, nas Filipinas, de 10 a 15 de janeiro de 1995, e que ainda detém o recorde de participantes, estimado em mais de 5 milhões de pessoas.

A Jornada Mundial da Juventude nasceu por iniciativa de São João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma; é um acontecimento religioso e cultural que reúne jovens de todo o mundo, durante uma semana.