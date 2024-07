Cáritas Diocesana de Leiria promove colónia de férias para idosos

A Cáritas Diocesana de Leiria vai dinamizar uma colónia de férias para idosos de 16 a 21 de setembro na Casa da Praia do Pedrógão.

A iniciativa é destinada a pessoas a partir dos 65 anos que não se encontrem institucionalizadas e que estejam autónomas.

De acordo com a informação disponibilizada, a colónia de férias para idosos será de caráter residencial e tem como principal objetivo proporcionar às pessoas idosas tempo de convívio fora do seu contexto habitual de vida através da realização de atividades de animação sociocultural, promovendo assim o envelhecimento ativo.

“Estas atividades irão fomentar valores como a confiança, a autoestima, a empatia, o espírito de iniciativa, a criatividade e a participação ativa”, indica a instituição que “pretende criar uma resposta inovadora com vista à ocupação de tempos livres dos idosos, proporcionando ambientes e momentos onde estes possam partilhar as suas vivências, memórias e saberes, sempre com o propósito de manter e/ou melhorar a autonomia e a vitalidade física e mental dos mesmos”.

O valor da inscrição para participar nesta iniciativa tem em conta os rendimentos da pessoa e inclui alojamento e refeições.

As inscrições estão abertas até ao dia 23 de agosto e podem ser realizadas na sede da Cáritas Diocesana de Leiria ou através do site da instituição.