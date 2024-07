Bispo do Porto em Angola em final de agosto para presidir a peregrinação

D. Manuel Linda vai presidir à peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, no município da Quiçama na província de Luanda, entre 29 de agosto e 1 de setembro.

De acordo com a informação avançada pelo Jornal de Angola a previsão é de que possam estar na peregrinação “mais de um milhão de fiéis”.

A presença do bispo do Porto na celebração foi anunciada por D. Emílio Sumbelelo, bispo da diocese de Viana, no final de uma audiência com o governador de Luanda, Manuel Homem. “Este ano, quisemos convidar o bispo do Porto, que dará esta alegria à nossa peregrinação”, afirmou.

De acordo com o bispo da diocese de Viana os peregrinos devem começar a chegar à vila da Muxima no dia 29 de agosto para o início das catequeses e das celebrações religiosas. No dia 31 de agosto decorre a abertura oficial da missa da peregrinação. O encerramento acontece a 1 de setembro.

Ainda de acordo com D. Emílio Sumbelelo, citado pelo Jornal de Angola“neste ano vai ser dada a continuidade da romaria passada, com saída da imagem peregrina pelas dioceses próximas à Arquidiocese de Luanda, passando por Caxito e Viana, antes de seguir da ponte da Cabala até à vila da Muxima”.