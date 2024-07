Administração do Património da Sé Apostólica com lucro de quase 46 milhões em 2023

A Administração do Património da Sé Apostólica (APSA) apresentou o seu balanço de 2023, que foi aprovado pelos órgãos de controlo. O principal dado a reter é o resultado das atividades de 2023, que apresentou um lucro de 45,9 milhões de euros.

De acordo com o portal “Vatican News”, isso permitiu que a APSA contribuísse com 37,9 milhões de euros para a missão do Papa e aumentasse os ativos em 7,9 milhões de euros.

De acordo com o arcebispo Giordano Piccionotti, presidente da APSA, os resultados “foram alcançados com a convicção de que temos que trabalhar constantemente para aumentar o fluxo de renda, para cobrir as despesas, sem afetar o património da Santa Sé e sem prever a venda de propriedades institucionais”.

O arcebispo Giordano Piccinotti explicou, sobre o futuro, que, para “além das atividades ordinárias”, a Administração do Património da Sé Apostólica planeia e realiza “algumas iniciativas de melhoria em conformidade com os valores éticos da Igreja”.

O balanço apresenta uma visão detalhada das duas principais operações de gestão de ativos confiadas à APSA, quanto à gestão imobiliária, em 2023 e revela "um proveito económico de 27,6 milhões de euros”.

A APSA administra diretamente ou através de empresas inteiramente participadas na Itália e no exterior mais de cinco mil unidades imobiliárias, sendo que 4249 unidades são administradas na Itália. Mais de 90 por cento das superfícies imobiliárias estão localizadas na Província de Roma. Aproximadamente 1200 unidades imobiliárias são administradas no estrangeiro.